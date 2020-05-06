طريقة عمل  السينابون - طريقة سريعة وشهية

يبحث السيدات عن طريقة عمل السينابون خلال شهر رمضان الكريم لتقديم ما لذّ وطاب لعائلتها على مائدة الافطار، ونقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتقديم طب الحلوى الشهيرة.

وتعتبر السينابون، إحدى أشهى الحلويات العالمية المشهورة، التي تعود أصولها لسويسرا، لكنها اشتهرت عبر سلسلة المخابز الأمريكية "سينابون" وحملت نفس الاسم، وتتكون بشكل أساسي من القرفة والعجين.

مكونات السينابون "لفائف القرفة":

للعجينة:

4 أكواب طحين

¼ كوب زبدة.

½ كوب حليب

½ كوب سكر

بيضتان

ملعقتان من الخميرة

كوب ماء دافئ

للحشوة:

ملعقة قرفة

كوب سكر

¼ كوب زبدة

طريقة عمل السينابون:

تُخلط الخميرة مع الماء وملعقتان صغيرتان من السكر، وتترك لمدة 10 دقائق، ثم تقلب جيدا.

إذابة الزبدة والحليب معا على النار مع الانتباه بأن لا يغلي الخليط.

إضافة جميع المكونات الى خليط الخميرة، وعجنها لمدة بضع دقائق.

تغطية العجينة، وتركها فترة لترتاح وحتى يتضاعف حجمها.

فرد العجينة بشكل جيد وعلى شكل مستطيل، مع الانتباه رش الطاولة بقليل من الطحين قبل ان تبدأ الفرد.

خلط السكر بالقرفة لتجهيز الحشوة.

تُدهن العجينة بالزبدة المذابة.

القيام برش خليط السكر والقرفة على العجينة.

القيام بلف العجينة بحرص وبشكل جيد، ثم تقطيعها الى قطع صغيرة متساوية، كما تظهر في الصورة.

وضع القطع الصغيرة في اناء مدهون بالزيت لتجهيزها للخبز.

تخبز لمدة 25-30 دقيقة ، على درجة حرارة 180 حتى تأخذ اللون الذهبي

يمكنك تناولها مع القشطة أو مع الصلصة المكونة من مزج السكر و الفانيلا و الكريما وتحريكها جيدا حتى يصبح الخليط متماسكا.