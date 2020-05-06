طريقة عمل ليالي لبنان - طريقة شهية سريعة 2020

تعد طريقة عمل ليالي لبنان من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في شق الحلوى، حيث تعتبر نوع من الحلويات الباردة الشهيرة، والتي لها مذاق مميز يفضلها الجميع خاصة في شهر رمضان.

ويُقدم الكثيرون في شهر رمضان 2020 على صناعة الاكل والحلوى في المنزل خاصة مع ظروف الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد ليالي لبنان سهلة التحضير، ومنخفضة التكلفة، كما أنها من ألذّ الحلويات التي يمكن إعدادها في ليالي الشتاء الباردة، والتي تحتوي على فوائد غذائية كبيرة، كما وتعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة.

طريقة عمل ليالي لبنان

المكونات:

6 أكواب (لتر ونصف) حليب سائل كامل الدسم

1 ملعقة صغيرة مستكة مطحونة

1 كوب سكر

1 كوب سميد الناعم (السيمولينا - Semolina)

1 ملعقة صغيرة ماء الورد

1 ملعقة صغيرة فانيلا (الونيلية)

2 كوب قشطة

نصف كوب فستق حلبي مطحون

القطر :

1 كوب ماء

1 كوب ونصف سكر

عصرة ربع ليمونة

طريقة التحضير :-

أضيفي كمية الحليب كاملة في قدر على النار مع التقليب من حين لآخر.

أضيفي المستكة المطحونة والسكر وقلبي حتى يذوب السكر تماما.

أضيفي السميد على دفعات مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل حبيبات السميد.

استمري بالتقليب حتى يثخن المزيج وتبدأ ظهور الفقاعات.

أضيفي ماء الورد والفانيلا في المرحلة النهائية.

ابدئي بسكب المزيج بصينية من البايركس، غلفي الصينية بورق النايلون وضعيها في البراد واتركيها حتى تبرد تماماً.

بعد أن تبرد تماماً وزعي القشطة كما ترغبين على السطح ووزعيه بالتساوي حتى تتغلف جميعها.

ضعي طبقة من الفستق الحلبي المطحون على وجه القشطة وأدخليها البراد مرة أخرى.

عمل القطر :-

ذوبي السكر في الماء وضعيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

حينما يصل إلى درجة الغليان. خفضي درجة الحرارة وأضيفي عصرة ربع ليمونة تقريباً.

اتركي القطر يغلي على النار لمدة لا تزيد عن عشر دقائق ثم ضعيه جانبا حتى يبرد.

طريق التقديم :-

أخرجي صينية ليالي لبنان من البراد وقطعيها لقطع متساوية بالحجم الذي ترغبين به.

ضعي قطع ليالي لبنان في أطباق التقديم وأضيفي القطر على القطع المقدمة فقط وليس على الصينية بأكملها.

ملاحظة // يمكنك رش القليل من الهال المطحون (الهال، الهيل، قاع القلة أو القعقلة) على سطح صينية ليالي لبنان قبل إضافة الفستق المطحون، فنكهة الهال والمستكة الموجودة في خليط السميد والحليب تشكل نكهة لذيذة، كما ويمكنك استبدال القطر بالعسل.