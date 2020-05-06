طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة بعدة طرق سهلة وشهية

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة والتي تعد من اهم الوجبات على سفرة شهر رمضان، وضمن اكلات رمضان 2020.
ونقدم لكم اليومفي وكالة فلسطين اليوم الاخبارية الطرق المتعددة لعمل وصنع الكبة بمختلف أنواعها، لتحظوا بتجربة ونكهة مختلفة ومميزة.
طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة
مقادير الكبة:
- كيلو من البرغل الأبيض المفروم.
- 2 كوب من الماء.
- نصف كيلو من اللحم.
- بصلة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- ملح وفلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة من البردقوش.
- ملعقة كبيرة من السبع بهارات.
- 2 ملعقة صغيرة من الكمون البودرة.
- ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- زيت للقلي.
مقادير الحشوة:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثمرتان من البصل المفروم.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من السماق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
الطريقة:
- يتم غسل البرغل جيدا وينقع في الماء لمدة لا تقل عن الربع ساعة.
- يصفى من الماء ويطحن جيدا.
- يطحن مرة أخرى مع اللحم المفروم والبصل.
- نضع الخليط الناتج في طبق كبير ويتبل بالملح والفلفل الأسود ودبس الرمان وتعجن المكونات جيدا.
- يغطى بكيس من النايلون ويوضع بالثلاجة.
- نضع حلة على النار ويضاف إليها الزيت، ويشوح بها البصل حتى يتغير اللون.
- نضع اللحم المفروم المخصص للحشو والملح والفلفل الأسود والبهارات وتقلب المكونات جيدا ثم تترك على النار مع التقليب حتى تمام النضج، ثم نضع السماق.
- نخرج عجينة اللحم من الثلاجة ويتم تشكيلها إلى كرات، ثم حشوها بخليط اللحم المفروم حتى تنتهي الكمية.
- نضع مقلاة على النار ونحمر بها الكبة حتى يتغير لونها إلى الذهبي
- ترص في طبق التقديم وترفع على المائدة بالهناء والشفاء.
مقادير الكبة الفلسطينية المقلية:
- 3 أكواب من البرغل الناعم.
- نصف كيلو من اللحم.
- بصلة.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
مقادير الحشوة:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 2 بصلة مفرومة.
- ملح وفلفل أسود.
- 3 ملعقة من السماق.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- نصف كوب من الصنوبر.
- ملعقة كبيرة من البهارات.
- 4 ملاعق من زيت الزيتون.
- كوب من الماء البارد.
- كوب من مكعبات الثلج.
الطريقة:
- يتم غسل البرغل وينقع لمدة لا تقل عن ساعة.
- نضع البرغل مع اللحم المفروم ويتم وضعهم في مطحنة اللحم ويخلطوا جيدا.
- نضع معهم البصل وتخلط المكونات مرتان حتى نحصل على عجينة لينة.
- نضع العجينة في كيس من النايلون وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين تقريبا.
- تحضر الحشوة بوضع مقلاة على النار ونضيف البصل واللحم المفروم وتقلب على النار حتى يتغير اللون.
- نضيف الزيت والكمون والملح والفلفل الأسود والبهارات والسماق والصنوبر مع التقليب.
- تشكل عجينة اللحم التي تم وضعها في الثلاجة على هيئة كرات ويتم حشوها بالخليط السابق وتبلل الكرات بالماء المثلج.
- يتم تحمير الكبة في الزيت وتقدم في طبق لتقديم وبالهناء والشفاء.