الصحة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

علنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المستضافين في مراكز الحجر الصحي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أنه تم اكتشاف 3 إصابات في أحد مراكز الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن المختبر المركزي يتم فيه فحص العينات المخبرية للمستضافين لإتمام فترة الحجر الصحي.

وأضاف القدرة في لقاء متلفز اليوم الأربعاء، "إن الوزارة أنهت الحجر الصحي لـ 1271 مستضاف في مراكز الحجر الصحي المختلفة منذ مطلع الاسبوع الجاري وفق البرتوكول الصحي المعتمد من بينهم 196 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة".

وأوضح القدرة أن وزارة الصحة تتابع صحيًا 1068 مستضافًا داخل 13 مركز صحي بعد دخول 142 عائد من العالقين في الأردن عبر حاجز بيت حانون أمس.



وأشار إلى الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة، فيما تتابع الطواقم الطبية منزليًا الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم، وتتابع 3 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الصحة لمواجهة اللائحة كورونا تتطلب المزيد من تعزيز السلوك المجتمعي في اتحاد ارشادات الوقاية والسلامة وتجنب مظاهر الازدحام الشديد خاصة في هذه المرحلة.

وأكد أن الوزارة تتابع مع المؤسسات الحكومية جملة الاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة.

وبين أن "التدخلات الطارئة من الجهات الاغاثية مقدرة لكنها غير كافية لإخراج الخدمات الصحية من دائرة الازمة الخانقة".

وجددت الوزارة المطالبة لأحرار العالم وكافة الجهات المعنية إلى الاستجابة الفورية لسد العجز الدوائي في المرافق الصحية.