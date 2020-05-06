ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في باكستان وقارة افريقيا

ارتفعت حصيلة إصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في الباكستان، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت السلطات الباكستانية إصابات ووفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية، أنها سجلت 49 حالة، ليرفع اجمالي الإصابات كورونا إلى 22 ألفًا و550، فيما رصدت 40 حالة وفاة، ما رفع العدد إلى 486، حتى الآن.

وبيّنت الصحة الباكستانية، تعافي 6 آلاف و217 حالة من الفيروس، منذُ تسجيل أول إصابة في تاريخ 26 فبراير.

وأعلنت الحكومة الباكستانية، مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة انحاء البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهته، أكد المركز الافريقي لمراقبة ومنع كورونا، اليوم، ارتفاع اعداد إصابات الوباء في دول القارة إلى 49 ألفًا و352 حالة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الافريقي، أن عدد الوفيات في القارة بلغ 1959وفاة حتى الآن، وتعافى 16 ألفًا و315 شخصًا من الفيروس.

عالميًا، أظهرت أحدث إحصائية لرصد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم، وصول اعداد الوفيات إلى 258.285، وما يزيد عن ثلاثة ملايين و30 ألفًا إصابة، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.