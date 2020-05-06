طريقة عمل ستيك اللحم بالفلفل مع شوربة لسان عصفور بالمشروم في شهر رمضان

إليك طريقة عمل وجبة ستيك اللحم بالفلفل مع شوربة لسان عصفور بالمشروم وأم علي، حيثُ تعد من أفضل الوجبات الرمضَانية لدى الكثير من الصائمين، نظرًا لطعمها اللذيذ والشهي، وسهولة طبخها.

وجبة ستيك اللحم بالفلفل، تعتبر من أهم الوجبات المقدمة على موائد الفطار في شهر رمضان المبارك، لذا يطالع الصائمون على صفحات الانترنت لمعرفة مكونات ومقادير الوجبة ومن هذا المنطلق وضعنا لكم تلك المكونات.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لا يزال يقدم لكم أفضل الوجبات الرمضانية، وفي هذا المقال وضعنا لحضراتكم مقادير وجبة ستيك اللحم بالفلفل.

مقادير وجبة ستيك اللحم بالفلفل :

إليك مقادير وجبة ستيك اللحم بالفلفل، ووضعناها لكم على شكل نقاط، وهي على النحو التالي :

٢ كوب فلفل أخضر مقطع.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

1 ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة لشرائح.

٣ ملاعق كبيرة نشا ذرة.

٥/١ كوب مرقة لحم بودرة.

٤/١ ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

٢/١ كيلو جرام شرائح لحم رفيعة.

١ ملعقة كبيرة زيت.

وبعد ان تحضر مقادير وجبة ستيك اللحم بالفلفل، وضعنا لحضراتكم طريقة تحضير مكونات الوجبة:

طريقة عمل وجبة ستيك اللحم بالفلفل :

أولا : في المرحلة الأول امزج نشا الذرة والمرقة والثوم والصويا صوص وأضعهم جانبًا، ثم في المرحلة الثانية اضع معلقة كبيرة من الزيت في إناء.

ثانيًا : في المرحلة التالية اضف شرائح اللحم وقلبيها على الجانبين حتى تنضج بشكل جزئي، وتكون على درجة حرارة نار متوسطة.

ثالثًا : وبعد ان تحضر السابق، اضف قرون فلفل وحبات من البصل وخليط المرقة وأضعه في المقلاة، وخلالها قلب المكونات جيدًا ثم اتركه على نار حتى تنضج.

رابعًا : وفي المرحلة الأخيرة مع الأرز الأبيض أو البطاطس المحمرة أو الخضار السوتيه، وبهذا بمكنك الحصول على وجبة جاهزة ستيك باللحم بالفلفل.

إليك مقادير شوربة لسان عصفور بالمشروم:

وفي هذا المقال وضعنا لحضراتكم مقادير لعمل شوربة لسان عصفور بالمشروم، وهي على النحو التالي:

٢ ملعقة كبيرة زبدة.

٢ كوب مشروم طازج.

١ ملعقة صغيرة ملح.

٢ كوب مشروم طازج.

٤ كوب مرق دجاج.

١ فص ثوم مهروس.

٤/١ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

١ حبة كبيرة بصل مفروم.

٢ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالمشروم:

أولاً :اضع لسان العصفور في مقلاة كبيرة، ثم اضعها على نار متوسطة وقلبه جيداً حتى يتحول لونه للذهبي ومن ثم ارفعيه واتركيه جانباً، وثم احضر وعاء متوسط الحجم واضع فيه زبده وأضعه على نار هادئة حتى تذوب.

ثانيًا :اضع في الوعاء حبات من البصل والثوم وقلبه جيدًا لمدة دقائق قليلة، وأضف المشروم وقلبه حتى يلين.

ثالثًا: اضف الدقق وقلب المشروم ليتغطى تماما بالدقيق ويتحمص الدقيق، واضف المرق وقلبه جيدًا حتى يذوب الدقيق. وغطي الوعاء ودعي المشروم على نار متوسطة لمدة ١٥ دقيقة.

رابعًا : اضع المشروم والمرق في الخلاط وشغله على سرعة متوسطة إلى أن تحصلي على شوربة ناعمة تماماً ثم في المرحلة التي تليها اضع الشوربة من جديد في وعاء وضعيه على نار متوسطة، وأضيفي إليه اللسان عصفور، ثم اترك الشوربة تغلي لمدة ١٥ دقيقة.

خامسًا : في المرحلة الأخيرة اسكب الشوربة بعد ذلك في طبق التقديم.