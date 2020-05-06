بينت يصادق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوب الضفة المحتلة

صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، على قرار يقضي ببناء سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "إفرات" جنوب الضفة المحتلة، في أعقاب الهجمات الشرسة لحكومة العدو لضّم الضفة لسيادته.

وقال بينت :"إن البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، يجب أن لا تتوقف"، وفق موقع والا العبري.

وأضاف، أن قرار الموافقة جاء لتوسيع مستوطنة أفرات جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه سيتم بناء 7 آلاف وحدة استيطانية على مساحة 1100 دونم، لتعزيز كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية، وفق قوله.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تنفذ مخططًا كبيرًا في السيطرة على أراضي المواطنين في الضفة المحتلة، لضمها إلى السيادة الإسرائيلية، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي.