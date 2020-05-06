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الاحتلال يطلق سراح والد الشهيد أشرف نعالوة بالضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 15:15 - 06 مايو 2020
الاسير المحرر وليد نعالوة الاسير المحرر وليد نعالوة
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سراح الأسير وليد نعالوة والد الشهيد أشرف، من سكان مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير وليد نعالوة (60 عاما)، بعد اعتقال دام 18 شهراً في الأسر.

وأشارت إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل شقيق الشهيد "أمجد".

يشار إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن والدة الشهيد أشرف نعالوة قبل أسبوعين، بعد اعتقال دام عام ونصف.

واغتالت القوات الإسرائيلية الشهيد اشرف بعد محاصرة منزل تحصن به في تاريخ 13 ديسمبر 2018، كما وهدمت منزلهم في طولكرم.

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