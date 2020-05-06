د. كيلة :ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في فلسطين إلى 222 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين إلى 222 حالة، بعد تسجيل تعافي 54 حالة جديدة، مؤكدةً عدم تسجيل إصابات جديدة.

وقالت د. الكيلة في بيان صحفي :"إن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس".

وأضافت: أن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بكورونا، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحةً أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.

من جهته، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة "إن هذا الأسبوع شهد تسجل حوالي 100 حالة تعافٍ جديدة".

وأضاف الشخرة، أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة مستقرة، ولا يوجد أي مصاب داخل العناية المكثفة.

وشدّد على ضرورة اتباع جميع المواطنين الإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار الفيروس.