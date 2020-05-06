مختصون : تباين أسعار النفط أدى لارتفاع المخزون النفطي الأمريكي

أكد مختصون في الاسواق النفطية، اليوم الأربعاء، أن تباين أداء أسعار النفط حول العالم، أدى إلى ارتفاع المخزون الاحتياطي النفطي الأمريكي، في أعقاب أزمة وباء كورونا المستجد.

وأوضح المختصون، أن المستثمرين يركزون على خطر فائض النفط المعروض، مبينين أن هناك آمال لتعافي الطلب على النفط في وقت خففت فيه بعض الدول إجراءات العزل في المدن، بسبب كورونا.

وأشارت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي، إلى أن العقود الآجلة على خام تكساس الأمريكي نزل إلى 26 سنتًا أو 1.06% إلى 24.30 دولارًا للبرميل، وبهذا انتعت سلسلة العوائد التي استمرت خمسة أيام.

وذكر المعهد، أن تراجع الطلب على خام غرب تكساس، نتيجة ارتفاع مخزونات النفط الخام الامريكية لـ 8.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وأوضح أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفع بمقدار سنت أو 0.03% إلى 30.98 دولاراً للبرميل.

وشهدت أسعار النفط في الفترة الأخيرة ارتفاعًا، تزامنًا من تخفيض بعض الدول من إجراءات العزل المفروضة على المدن والبلدات، لمواجهة كورونا.

وخفض أيضًا منتجو النفط امداداتهم بسبب إجراءات كورونا الأخيرة وانهيار طلب الدول على النفط، وفق المعهد المذكور.