حقيقة القاء القبض على الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بأن السلطات الاماراتية ألقت القبض على الاعلامي صالح الجسمي.

وكان موقع البوابة الخليجي أكد خبر القاء القبض على الجسمي بسبب أزمته مع الفنانة المغربية مريم حسين.

وكانت حسين أكدت خلال مقطع فيديو بكت فيه بشدة من ملاحقة الجسمي لها وارساله رجال ليتعقبوها بشكل متواصل ومستمر.

وبعد انتشار خبر اعتقال الجسمي علقت المغربية مريم حسين على صحفتها الشخصية على انستغرام قائلة:

الحمدلله على نعمة القانون بالإمارات»

القاء القبض على صالح الجسمي

ولم يتم تأكيد الخبر من الجسمي نفسه إلا أنه اختفى تمامًا عن الحساب الرسمي له عبر انستغرام أو تويتر منذ اربعة ايام.

وكان الجسمي اتهم المغربية مريم بنشر الفجور والفسوق في بلاده الامارات بسبب مقطع فيديو لها مما دفع الجهات الحكومية لاعتقالها وسجنها.

وبعد قضاء فترة داخل السجن افرج عن مريم بقرار من المحكمة، إلا أن التراشق احتد بين الطرفين.

وتبادل الطرفين تقديم قضايا ضد بعضهما البعض في المحاكم بتهمة (السب والقذف) واستمر الصراع لمدة عامين ولا زال متواصلًا.