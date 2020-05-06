فريدمان يؤكد استعداد واشنطن للاعتراف بسيادة "اسرائيل" على هذه المناطق

أبدى السفير الأمريكي لدى "تل أبيب" ديفيد فريدمان اليوم الأربعاء استعداد بلاده للاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات بالضفة المحتلة، خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح فريدمان أن الاعتراف الأمريكي بسيادة اسرائيل على غور الأردن والمستوطنات سيتم حال أعلنت "إسرائيل" فرض سيادتها على تلك المناطق.

وقال فريدمان جاء مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نشرت أجزاءً منها، اليوم الأربعاء: "هناك بعض العمليات التي يجب استكمالها قبل قرار الضم والتي تعتمد بشكل أساسي على (إسرائيل)"

وأوضح أنه لن تكون هناك شروط جديدة من جانب الولايات المتحدة.

وأكد أن "العنصر الأكثر أهمية هو أنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تعلن السيادة، وليس نحن، وبعد ذلك نحن على استعداد للاعتراف بها".

وفيما يتعلق بتجميد البناء في المستوطنات وفق (صفقة القرن)، أوضح فريدمان أن الأمر يتعلق فقط بمنع توسيع المستوطنات، ولكن ليس وقف البناء في المستوطنات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لـ"إسرائيل"، ثم نقل السفارة إليها.