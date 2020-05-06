مؤتمر شعبي يدعو لاسقاط المحاولات الخبيثة لنشر التطبيع

دعت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء 6/5/2020، إلى ضرورة بذل الجهود لمواجهة المحاولات الخبيثة لنشر التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" في المنطقة العربية وإسقاطها، مؤكدةً أن مقاومة التطبيع واجب شرعي ووطني.

وأكدت القوى في المؤتمر الشعبي "فلسطين ترفض التطبيع"، أن المسؤولية التاريخية والأخلاقية تحتم على الجميع رفض التطبيع بكافة اشكاله الاقتصادية والثقافية باعتباره جريمة يجب رفضها ومجابهتها بكافة السبل المتاحة.

ودعت القوى أبناء شعبنا الفلسطيني، إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم لمناهضة ومقاومة التطبيع.

وقالت القوى :"لا يجوز لحزب او جماعة أن تقع فيه أو تقره وأن تسكت عنه، واصفاً الأصوات التي تسوق التطبيع مع الاحتلال بالنشاز كونها تسهم بقوة بالتلاعب بوعي الشعوب بتغيير الحقائق وتجميل صورة المحتل.

ودعت المتوهمين بالتطبيع أن يدركوا أن أمريكا لن تحمي لهم ظهراً، وعليهم مراجعة مواقفهم المخزية، مؤكدةً أن مقاومة التطبيع حق تكفله كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية ولا تبيحه ضرورة .