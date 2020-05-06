ملياردير مصري: حرب النفط بين السعودية وروسيا محسوبة لقتل هذا المنافس

يعتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس، أن حرب أسعار النفط التي نشبت بين المملكة العربية السعودية وروسيا كانت "محسوبة" بهدف قتل النفط الصخري في واشنطن.

وأوضح الملياردير ساويرس، أن المملكة السعودية تتفهم ما يتعلق بسوق النفط على المدى الطويل.

وقال ساويرس خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، صباح اليوم الأربعاء: "إن أسعار النفط العالمية كانت في طريقها للانخفاض على أي حال بسبب انخفاض الاستهلاك، لكنها ما كانت لتصل إلى المستويات التي بلغتها لو تمكن المنتجون من إبرام اتفاقهم في وقت مبكر".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان محسوبًا، وأنهم كانوا يعرفون أن هذا سيحدث وأنهم ما زالوا يريدون ذلك لقتل المنافس الامريكي".

وتوقع الملياردير المصري أن يرتفع سعر برميل النفط إلى ما فوق 50 و60 دولارًا للبرميل، متوقًا أن يرتفع السعر إلى 100 دولار بعد 18 شهرًا.

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 18 عامًا، قبل أن يتمكن تحالف "أوبك +" في أبريل/ نيسان من التوصل إلى اتفاق لخفض 9.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 10% من الإنتاج العالمي وأكبر خفض للإنتاج في التاريخ.