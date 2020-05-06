أعلنت وسائل الاعلام المصرية مساء أمس الثلاثاء وفاة نقيب قارئ قرآن الكريم في مصر محمد محمود الطبلاوي عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأوضحت وسائل الاعلام أن قارئ القرآن الكريم توفي بعد صراع مع المرض.

من هو محمد محمود الطبلاوي

ولد الشيخ الطبلاوي بتاريخ 14 نوفمبر 1934 وهو قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين.

ولد الشيخ في حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية.

تزوج الطبلاوي مبكراً في سن السادسة عشرة من عمره.

قرأ القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره.

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جلس إلى جانب مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة.

من مشايخه الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ أحمد مرعي والشيخ رزق خليل حبة والشيخ محمود حافظ برانق والشيخ عبد الحميد المسيرى.

أعلن عن وفاته يوم الثلاثاء 5 مايو 2020م، الموافق 12 من رمضان عام 1441هـ، عن عمر ناهز 86 عامًا.

موقع نجم نيوز