كوريا الجنوبية تكشف مفاجأة بشأن زعيم الشمالية كيم جونغ أون

كشفت مخابرات كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء 6-5-2020 عن مفاجأة بشأن التقارير التي تحدثت مؤخرا عن خضوع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لجراحة في القلب.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها إنه "ما من إشارة على أن الزعيم الشمالي خضع لجراحة في القلب".

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع، ما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد يوم السبت الماضي.

كان موقع "ديلي إن كيه" الإخباري الإلكتروني، الذي يتخذ من سيئول مقرا له ولديه مصادر داخل كوريا الشمالية، قال في أبريل/ نيسان الماضي، إن "كيم يتعافى بعد خضوعه لإجراء خاص بالقلب والأوعية الدموية".