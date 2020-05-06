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أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:39 - 06 مايو 2020
أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء
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يبحث السوريون عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6/5/2020 في ظل الأزمات المتتالية التي تعيشها سوريا، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدمر القطاع الصناعي والزراعي على وجه الخصوص.

وقد سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام العملات الأخرى، وبلغت مستوى غير مسبوق في سوق الصرف، بينما لا يزال البنك المركزي محافظاً على سعر الصرف الرسمي الذي يختلف عن سعر الصرف الحقيقي بما يتجاوز الضعف.

وتعاني سوريا من شح الدولار، لذا تجد أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الاجنبية له سعرين مختلفين عن بعضهما البعض، فهناك سعر السوق السوداء وسعر المصرف المركزي، وهو الذي يحدد السعر الرسمي في البلاد.

وتنشط السوق السوداء بين تجار العملات والصرافين بسبب شح الدولار، وبسبب قرار الرئيس السوري منع تداول الدولار في البلاد، في رده على العدوان المستمر والمباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختلف سعر السوق السوداء عن سعر المصرف المركزي بشكل كبير جدًا وقد يصل إلى سعر خيالي جدًا كما حصل في الأشهر الماضية.

وتعاني الليرة السورية بشكل كبير جدًا نتيجة الأزمة التي تعانيها الدول السورية بسبب الحرب المشتعلة منذ عام 2011.

وتسببت الحرب بخفض قيمة الليرة السورية مقابل كافة العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي وصل سعر الصرف في بعض الأسابيع إلى الفي ليرة مقابل الدولار.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

وفي هذه المقالة سنطلعكم قراؤنا الأعزاء على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 6/5/2020 في المصرف المركزي والسوق السوداء.

كما سنقدم لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والدولار في المصرف المركزي السوري وسعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في اسعار التداول العالمية.

اسباب اختلاف اسعار صرف الليرة السورية

ويختلف سعر الصرف في سوريا من مدينة إلى أخرى كما أنه يختلف من تاجر إلى أخر في وقت لا يمكن ان تسيطر فيه الحكومة على عملية الصرف بشكل محكم، والسبب في عدم قدرة الدولة السورية في التحكم على سعر الصرف هو الحرب في سوريا وتدمير البنية التحتية لشبكة الاتصال والتواصل.

ومنذ اندلاع الحرب في الدولة السورية ارتفعت أسعار الليرة بشكل كبير جدًا وتأثرت فيها الأسواق السورية نظراً للارتفاع في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

سنحاول في هذه المقالة نشر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 6/5/2020 اضافة إلى بعض العملات الاجنبية مقابل الليرة.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 06/05/2020

العملة  رمز العملة           الحد الأدنى   الحد الأعلى  

الدولار الأمريكي (US DOLLAR) USD        434  438 

اليورو (EURO)    EUR        483  488 

الجنيه الإسترليني (STERLING POUND)     GBP        565  570 

الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR)      CAD        330  333 

الكورون الدنماركي (DANISH KRONER)     DKK        64    65   

الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER)     NOK        48    48   

الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR)     KWD       1,430       1,444      

الريال السعودي (SAUDI RIYAL)       SAR        116  117 

الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR)      JOD        620  626 

الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) BHD        1,160       1,171      

الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM)     AED        119  121 

الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL)       QAR        119  120 

الريال العماني (OMANI RIAL)  OMR       1,131       1,142      

الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND)      EGP        27    28   

الليرة التركية (TURKISH LIRA) TRY        172  175 

الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) LYD        730  744

ورغم اقرار حكومة النظام حزمة قوانين وعقوبات بحق متداولي العملات الأجنبية في السوق السوداء، ومحاولاتها حصر التعامل بها من خلال منافذ الصرف الرسمية وبالسعر المعتمد من الحكومة، إلا أن اعتماد سعر الصرف الرسمي لا يبدو خياراً جيداً للمواطن.

وفرضت حكومة النظام على شركات التحويل تسليم الحوالات القادمة من الخارج للمستفيدين منها وفق سعر الصرف الرسمي وبالليرة السورية، ما أدى لتوقف معظم المغتربين عن إرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في زيادة حدة نقص القدرة الشرائية وتنامي الكساد في الأسواق المحلية التي كانت تنتظر انتعاشاً مع دخول شهر رمضان.

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