15 معلومة عن أخطر غواصة ألمانية تسلمتها مصر قبل أيام

تسلمت جمهورية مصر العربية قبل أيام أحدث غواصة هجومية ألمانية من فئة غواصات الديزل الألمانية.

ويطلق على الغوصة اسم "إس 43"، وهي ثالث غواصة ديزل كهربائية من فئة "تايب 209/ 1400 إم أو دي" الألمانية.

وتعد غواصة "إس 43" أحدث إصدار من فئة غواصات الديزل الألمانية من هذا الطراز.

ويأتي تسلم مصر غواصة "إس 43" ضمن صفقة عسكرية مصرية ألمانية تشمل 4 غواصات هجومية من الفئة ذاتها.

ومن المقرر أن تستكمل مصر استلام الغواصات في 2021، بوصول الغواصة الرابعة التي ستحمل اسم "إس 44".

وفي هذه المقالة تعرف على 15 معلومة غواصة "إس 43" التي تعد أحداث الاصدارات الألمانية.

وجاءت مميزاتها الخطيرة على النحو التالي:

1- وصلت الغواصة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء "كيل" الألماني، الذي انطلقت منه في 9 أبريل/ نيسان بحسب موقع "يوربين سيكيوريتي آند ديفيسنس"، الذي أوضح أنها من تصنيع المجموعة الصناعية الألمانية "تيسن كروب".

2- قطعت الغواصة مسافة 7800 كيلومتر خلال رحلتها البحرية التي استمرت 20 يوما من ألمانيا إلى مصر، بقيادة طاقمها المصري.

3- تعد الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر مع ألمانيا منذ عام 2014، لتعزيز قدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولحماية سواحلها البحرية على البحرين الأبيض والأحمر.

4- تعد الغواصة واحدة من أفضل الغواصات الهجومية في العالم، ويمكنها استهداف سفن السطح المعادية وضرب أهداف أرضية، إضافة إلى مهام نشر الألغام البحرية.

5- تمثل صفقة الغواصات الألمانية التي من المقررة أن تكتمل العام المقبل، نقلة نوعية غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، ترفع تصنيفها بين أقوى الأساطيل البحرية في العالم.

6- تشارك الغواصة في التشكيلات البحرية المرافقة لحاملات الطائرات مثل حاملة المروحيات المصرية "ميسترال"، لأن مداها البحري يصل إلى 11 ألف ميل بحري (نحو 20 ألف كيلومترا).

7- تصل سرعة الغواصة تحت الماء إلى 40 كيلومترا في الساعة، و18 كم في وضع الطفو، وأقصى عمق يمكن أن تصل إليه 500 متر تحت سطح الماء.

8- يتكون تسليح الغواصة من 8 أنابيب طوربيد قطر 533 مم، ومخزن طوربيدات سعته 14 طوربيد، إضافة إلى الصواريخ.

9- الغواصة مزودة بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، إضافة إلى أنها مهيئة لإضافة أنظمة خلايا الطاقة "إيه آي بي"، التي تسمح لها بالبقاء تحت الماء لفترة أكبر، مقارنة بغواصات الديزل الأخرى.

10- تطلق مصر أسماء تسلسلية على الغواصات الأربع، وهي "إس 41"، تسلمتها 2016، و"إس 42"، تسلمتها 2017، والغواصة الحالية "إس 43"، بينما سيكون اسم الغواصة الرابعة، التي من المقرر استلامها عام 2021، هو "إس 44"، وفقا لموقع "يوربين سيكيوريتي آند ديفينس"، وبحسب موقع "نيفيل توداي".

11- الغواصة التي تسلمتها مصر من طراز "تايب 209/ 1400 إم أو دي"، وهو أحدث طرازات الغواصات الألمانية فئة "تايب 209"، التي تعمل في 14 أسطول بحري حول العالم.

12- صغر حجم الغواصة وبصمة صوت المحرك المنخفضة تجعلها من أخطر الغواصات الهجومية في العالم، لأن ذلك يعني صعوبة اكتشاف العدو لها.

13- تقوم الغواصة بمهام حماية السواحل البحرية والاستطلاع البحري وهي مجهزة لدعم عمل القوات الخاصة البحرية، إضافة إلى مهامها الهجومية.

14- طول الغواصة 62 مترا، وأقصى عرض لها 6.2 مترا، وارتفاعها عند البرج 12.5 مترا، بحسب موقع الشركة المصنعة للغواصة "تيسن كروب".

15- يصل وزنها في وضع الطفو 1450 طن، وفي وضع الغوص 1600 طن، ويتكون طاقمها من 30 بحارا، بحسب موقع "نيفل تكنولوجي".