توقعات بارتفاع سعر برميل النفط بداية العام القادم

توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الاربعاء بأن متوسط سعر النفط في عام 2020 سيصل إلى حوالي 30 دولارا للبرميل.

ويعتقد بأن عام 2021 سيكون سعر برميل النفط أعلى قليلا من السعر في 2020.

وأوضح سيلوانوف في مقابلة مع صجيفة "فيدوموستي" أن مشاركة الولايات المتحدة في صفقة "أوبك +" الجديدة بمثابة مفتاح لمزيد من الإجراءات الناجحة في سوق النفط العالمي.

وقال: "إن ميزة الاتفاقية الحالية (خفض الإنتاج) هي أن جميع الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة، مشاركة الآن في هذه المفاوضات.

واعتبر مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات بمثابة مفتاح لمزيد من الإجراءات الناجحة في سوق النفط.

واتفقت أعضاء صفقة "أوبك +"، في 12 أبريل/نيسان الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار – يونيو/حزيران وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية أبريل/نيسان 2022.

وذلك بالمقارنة مع إنتاج أكتوبر/تشرين الأول 2018 كونه قاعدة مرجعية لعملية الخفض، إلا أنه بالنسبة لروسيا والسعودية، تم أخذ 11 مليون برميل في اليوم، بحيث يكون حجم الانخفاض، قياسا على الجميع، ما نسبته 23% و18% و14% على التوالي.