احصائية بعدد اصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم حتى صباح الاربعاء

ارتفع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم حتى صباح اليوم الاربعاء 6-5-2020 بشكل ملحوظ.

ووفقًا لأخر إحصائية نشرها موقع (worldometers) فإن عدد الاصابات تجاوز حاجز الـ 3 مليون و700 ألف اصابة وعدد الحالات التي تم شفائها تجاوزت المليون و200 حالة.

وسجل الموقع منذ بداية تفشي الفيروس حتى صباح اليوم الاثنين 4-5-2020 اصابة نحو 3,728,047 انسان، فيما عدد الوفيات وصل إلى 258,356 أما حالات الشفاء من الفيروس القاتل بلغت 1,242,500

وحول الدولة التي سجلت أعلى عدد اصابات بفيروس كورونا القاتل فهي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بإصابة 1,237,633 كما أنها أعلى دولة سجلت عدد وفيات بفيروس كورونا ووصل عدد الوفيات إلى 72,271.

بينما الدولة الثانية في عدد الوفيات فهي بريطانيا ووصل عدد الوفيات فيها إلى 29,427، تليها ايطاليا وبلغ عدد الوفيات فيها 29,315،ثم اسبانيا ب 25,613، ثم فرنسا 25,531.

اما الدولة الثانية في عدد الاصابات فهي اسبانيا وبلغ عدد الاصابات 250,561، تليها ايطاليا بـ 213,013 ثم بريطانيا بـ 194,990 ثم فرنسا 170,551، وبعدها المانيا 167,007.