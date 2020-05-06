شاهد: حريق هائل يلتهم 50 طابقاً من برج سكني في مدينة الشارقة الإماراتية

شبَّ حريق هائل، الليلة الماضية بأحد الأبراج السكنية بإمارة الشارقة الإماراتية، طال لهيبه عدداً من الطوابق فيه، قبل أن يعلن الدفاع المدني عن سيطرته عليه، وعدم سقوط ضحايا جراء هذا الحادث.

ووفقاً لوسائل إعلامية محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فإنه تم رؤية ألسنة اللهب وهي تندلع في الطابق الأول من البرج، قبل أن تمتد لطوابق أخرى، وذلك بعد حوالي ساعة من موعد الإفطار، ما أحدث رعباً حقيقياً لدى المقيمين في محيط البرج.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حسب ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن فرق الدفاع المدني التابعة للإمارة مازالت “تعمل للسيطرة على حريق اشتعل في برج سكني بمنطقة النهدة”.

وحسب نفس الصحيفة، فإن هذا الحريق نتج عنه “حتى اللحظة 7 إصابات خفيفة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

كما أخلت فرق الدفاع المدني البرج السكني من جميع قاطنيه”، مخافة وقوع ضحايا جدد وسط السكان، الذين يُقدرون بالمئات في هذا البرج المؤلف من عشرات الشقق.

ووفق المصدر نفسه، فإن بلاغاً ورد الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بوجود حريق بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة لغرفة العمليات المركزية، في تمام الساعة 9:04 من مساء الثلاثاء.

كما أنه تم “استخدام طائرة مسيرة “درونز” في معاينة الطوابق المتضررة أثناء مباشرة عمليات الإطفاء”.

فيما أفاد شهود عيان “أن الحريق نشب بداية في الطابق السفلي للبرج، قبل أن يمتد بسرعة كبيرة إلى باقي الطوابق، ويصل إلى قمته”.

وانتشر فيديو وثقه أحد المهاجرين العرب المقيمين في إمارة الشارقة، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوثق للحظة اندلاع النيران في البرج، وهو الفيديو الذي يُظهر سيطرة اللهيب على كافة البرج، وصعوبة السيطرة عليه.

وحسب ما دوّنه العديد من المغرّدين على “تويتر”، فإن العمارة تتألف من 50 طابقاً، وبالرغم من تطمينات السلطات بأنه تم إخلاء جميع السكان، فإن المخاوف من تواجد ضحايا مازالت قائمة.

كما أكد مغردون أيضاً أن اللهيب انتشر بسرعة قياسية، ما يزيد من مخاوف إنقاذ عدد من الأشخاص، خاصة من الأطفال والشيوخ.

وبعد أكثر من 4 ساعات من التعامل مع الحريق، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة “تمكن فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق اشتعل في برج سكني في منطقة النهدة، ونتج عن حادثة الحريق 7 إصابات خفيفة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم”.