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القسام تنعيه.. استشهاد شاب بعد انهيار نفق للمقاومة شرق قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:25 - 06 مايو 2020
الشهيد مؤمن ابو حجر الشهيد مؤمن ابو حجر
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 6/5/2020، عن استشهاد شاب جراء حادث عرضي شرق قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن الشاب مؤمن أحمد أبو حجر ( 25 عاماً) استشهد جراء حادث عرضي شرق غزة ولا يوجد إصابات أخرى.

فيما نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد / مؤمن أحمد أبو حجر (25 عاماً) من مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون، والذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة.

وقالت الكتائب في بيانها :"ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وأضافت "ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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