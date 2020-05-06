حالة الطقس اليوم الاربعاء: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة في فلسطين

توقع طقس فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم الاربعاء 6-5-2020 باردة نسبيًا في ساعات النهار وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة.

وأوضح موقع الطقس بأن الاجواء تكون باردة جدًا في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية مع هبات رياح قوية جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

حالة الطقس اليوم الاربعاء

ويوم الخميس من المتوقع أن تكون حالة الطقس يوم الخميس 7-5-2020 مستقرة من جديد لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير مع بقاء الاجواء باردة نسبيًا في ساعات النهار.

بينما تشهد ساعات الليل انخفاض للحرارة لتصبح الأجواء باردة جدًا مع هبوب رياح شمالية غربية باردة.

وتكون حالة الطقس يوم الجمعة 8-5-2020 مائلة لارتفاع الحرارة بشكل نسبي خاصة في ساعات النهار.

أما في ساعات مساء الجمعة تتحول الأجواء إلى باردة نسبيًا خاصة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة في الجبال.

حالة الطقس يوم السبت

وحول حالة الطقس يوم السبت 9-5-2020 من المتوقع أن تكون باردة نسبيًا مع انخفاض الحرارة في ساعات النهار.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تكوون نشطة أحياناً.