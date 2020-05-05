دراسة: فيروس كورونا يؤثر على وظائف الدماغ والجهاز العصبي

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، أن الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها بما يتعلق بفيروس كورونا هي السعال المستمر وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت فيروس كورونا يؤثر على وظائف الدماغ لدى بعض الأشخاص، وفقا لدراسة نشرت في مجلة JAMA، مشيرة إن مرضى الفيروس يؤذي الدماغ والجهاز العصبي لدى نصف المرضى المصابين بعدوى شديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأعراض المرتبطة بالدماغ تظهر في أشكال مختلفة بما في ذلك علامات عند المشي، مثل التعثر والترنح.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأعراض يمكن أن تعكس المرضى المعرضين لخطر أعلى للفيروس.

وقام الخبراء بتصنيف الأعراض العصبية إلى ثلاث فئات، كان أولها أعراض الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدوخة والصداع وضعف الوعي والأمراض الوعائية الدماغية الحادة والترنح والنوبات.

وشملت الفئة الثانية أعراض الجهاز العصبي المحيطي، المتمثلة في ضعف الذوق، ضعف الرائحة، ضعف البصر وآلام الأعصاب.

ولفتت أن الفئة الثالثة تمشل أعراض إصابة العضلات الهيكلية.