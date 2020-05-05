ارتفاع العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 %

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بأن العقود الآجلة للنفط تزيد من مكاسبها، تزامنا مع تحقيق الخام الأمريكي قفزة بأكثر من 20 بالمئة، إلى 24.52 دولار للبرميل.

وأوضحت رويترز، أن الارتفاع يتزامن مع إعلان عدد من الدول بدء تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم تخفيضات في انتاج الخام.

وكان الخامان الأمريكي و"برنت" قد صعدا أمس الاثنين بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام "برنت" على زيادة نسبتها 2.9%.