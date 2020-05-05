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راصد جوي: استمرار تساقط الأمطار الليلة وغدا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:59 - 05 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الفرصة تكون الليلة وغدا الاربعاء مهيأة لتساقط الامطار.

وقال العلامي، إن هناك فرصة خلال هذه الليلة وحتى نهار يوم غدٍ الأربعاء مُهيأة لهطول الأمطار على فترات زمنية متفرقة ومتفاوتة الغزارة.

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