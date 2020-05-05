راصد جوي: استمرار تساقط الأمطار الليلة وغدا

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الفرصة تكون الليلة وغدا الاربعاء مهيأة لتساقط الامطار.
وقال العلامي، إن هناك فرصة خلال هذه الليلة وحتى نهار يوم غدٍ الأربعاء مُهيأة لهطول الأمطار على فترات زمنية متفرقة ومتفاوتة الغزارة.
00:12 - 25 ابريل 2020
23:29 - 29 ابريل 2020
00:32 - 02 مايو 2020
13:35 - 23 ابريل 2020
12:21 - 01 مايو 2020
22:59 - 02 مايو 2020
23:35 - 27 ابريل 2020
23:44 - 03 مايو 2020
23:32 - 26 ابريل 2020
23:51 - 28 ابريل 2020
23:49 - 04 مايو 2020
09:32 - 27 ابريل 2020
00:00 - 30 ابريل 2020
00:12 - 01 مايو 2020
22:53 - 22 ابريل 2020
00:05 - 29 ابريل 2020
20:39 - 30 ابريل 2020
12:48 - 04 مايو 2020
22:56 - 29 ابريل 2020
13:08 - 22 ابريل 2020
14:10 - 02 مايو 2020
23:44 - 26 ابريل 2020
15:01 - 27 ابريل 2020
13:42 - 02 مايو 2020
21:18 - 25 ابريل 2020
18:14 - 28 ابريل 2020
15:50 - 25 ابريل 2020
13:09 - 03 مايو 2020
20:26 - 23 ابريل 2020
15:59 - 04 مايو 2020
12:44 - 26 ابريل 2020
12:34 - 29 ابريل 2020
20:46 - 28 ابريل 2020
10:05 - 24 ابريل 2020
15:03 - 27 ابريل 2020
13:11 - 27 ابريل 2020
14:43 - 02 مايو 2020
13:40 - 23 ابريل 2020
13:44 - 27 ابريل 2020
09:28 - 01 مايو 2020
22:55 - 22 ابريل 2020
13:12 - 25 ابريل 2020
23:18 - 22 ابريل 2020
14:54 - 03 مايو 2020
09:29 - 24 ابريل 2020