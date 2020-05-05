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5 إصابات جديدة بكورونا لمخالطي مصابين في السموع جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 22:17 - 05 مايو 2020
كورونا كورونا
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أفادت وزارة الصحة في رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 5 إصابات جديدة  بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن الاصابات الجديدة هي لمخالطي مصابين في السموع جنوب الخليل

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 543 حالة.

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