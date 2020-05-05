"اسرائيل" تسجل 21 حالة جديدة بفيروس كورونا

سجل الكيان الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 16289.

وقالت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات النهار، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 238 حالة.

وأضافت، أن 91 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 53 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، مشيرة إلى أن70 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما وصل إجمالي عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 10465 حالة.

وأوضحت أن اجمالي عدد المرضى الذي يخضعون للعلاج حاليا يبلغ 5586 حالة.

ويشار إلى حكومة الاحتلال خففت، الإثنين، من القيود التي فرضتها في شهر مارس/آذار الماضي، وفتح العديد من المجالات والعودة إلى العمل الاقتصادي.