بنوك تونسية تقرض الدولة 413 مليون دولار لمواجهة كورونا

قالت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الثلاثاء، إن البنوك ستقرض الحكومة 1180 مليون دينار (413 مليون دولار) للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويشرف وزير المالية محمد نزار يعيش ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي على توقيع اتفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى البنوك المحلية بما يعادل 1180 مليون دينار (257 مليون أورو بنسبة فائدة بـ 2% و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ 2.75%) وبمدة سداد على 3 سنوات.

وقال وزير المالية إن هذا القرض مخصص لمواجهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي وتفعيل الإجراءات الاستثنائية التي وضعتها الدولة لتوفير اعتمادات إضافية لقطاع الصحة ومرافقة المؤسسات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن الشغل بها.

واكد الوزير على أهمية دور البنوك التونسية في المساهمة في مجابهة هذه التداعيات الاقتصادية وتخفيف العبء المالي على المؤسسات وتقديم المساندة اللازمة لها، وذلك ضمن لجنة الدعم والإحاطة بالمؤسسات المتضررة التي ستشرع إثر صدور الأمر المتعلق بمقاييس الانتفاع في غضون هذا الأسبوع في النظر في ملفات المؤسسات.

وشدد على أهمية تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة إثر دخولها هذا الأسبوع حيز التطبيق بمبلغ إجمالي للقروض يساوي 1500 مليون دينار.

وأوضح أنه على البنوك الاستعداد لوجستيا وتنظيميا لعملية إطلاق الحقيبة الرقمية بما يساهم في تمكين المنتفعين من الإعانات الاجتماعية من الحصول عليها عبر هواتفهم الجوالة وسحبها من الفروع البنكية أو من الموزعات.