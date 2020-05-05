حارس ريال مدريد يعلق على منح برشلونة لقب "الليغا"؟!!

علق النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد على إمكانية اتخاذ رابطة الدوري الإسباني قرارا بإلغاء الموسم الكروي الحالي، ومنح لقب "الليغا" للمتصدر برشلونة.

وقال كورتوا، خلال حوار مع قناة بلجيكية: "نحن على بعد نقطتين فقط من برشلونة، ويمكننا أن نتوج باللقب، لذا سيكون من سوء الحظ إلغاء الموسم".

وأضاف: "إذا تقرر منح برشلونة لقب الليغا، فلن يبدو ذلك عادلا بالنسبة لي، فنحن تعادلنا في مباراة معه وفزنا بالأخرى، وأثبتنا أننا أفضل منه، ونحن خلفه فقط بنقطتين".

وتابع: "في حالة ليفربول بإنجلترا سيكون الأمر مختلفا، وأستطيع تفهم ذلك نظرا لفارق النقاط الكبير مع صاحب المركز الثاني، لكن في الليغا هناك 11 مباراة، ومن السابق لأوانه تحديد البطل".

وكمل في حديثه: "أعتقد أنه يجب استكمال الموسم للنهاية، ولكن بالتأكيد السلامة تأتي أولا، ويجب أن نأخذ في الاعتبار تدابير الحماية، ونكون متأكدين بنسبة 100% قبل العودة للعب، لأن من الممكن تواجد لاعب مصاب بدون أعراض".

الجدير بالذكر أن برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.