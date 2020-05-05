لليوم الثامن.. لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أفاد وزارة الصحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بوباء كورونا "كوفيد- 19" لليوم الثامن على التوالي.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم تسجيل 6 حالات على الحدود الاردنية، مشيرًا إلى أن 5 حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، لصل عدد المحجورين في المستشفيات 59 حالة.

وأضاف جابر أنه تم إجراء 4050 فحصا داخل المملكة، ليصل مجموع العينات المخبرية 91666 عينة منذ بدء الجائحة.

وأشار إلى أنه سيتم وضع القادمين من الخارج في منطقة الحجر بالبحر الميت، مبينا أنه سيتم مراقبتهم بأنظمة أردنية رقمية.

وأوضح جابر أنه سيتم إطلاق تطبيق ذكي يخبر المواطن متى خالط إنسانا مصابا.