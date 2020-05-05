فرنسا تقرر دفع مساعدات ميزانيّتها للسلطة بقيمة 16 مليون يورو

دعمت الوكالة الفرنسيّة للتنمية، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، بتقديم مساعدات قيمتها حوالي 3 ملايين يورو ، لدعم جهود مواجهة وباء كورونا.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهدف من ذلك هو تمويل المشاريع لدعم استجابة الفلسطينيين للأزمة الصحيّة بأبعادها المختلفة: منحة بقيمة 1.5 مليون يورو لصالح وزارة الصحة، لتعزيز القدرات التشخيصيّة، وتطوير البيولوجيا الطبيّة، وتحسين رعاية مرضى كوفيد- 19.

وأضافت أن هناك، منحة قدرها مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، عن طريق وزارة الاقتصاد الوطنيّ، كمساعدة استثماريّة ودعم تشغيلي، ودعم للمجتمعات المحليّة للحفاظ على الخدمات للسكان خلال الجائحة. في غزة.

وأشارت الوكالة الفرنسية بالتعاون مع اليونيسف، انها بصدد إعادة توجيه الأموال إلى مراكز الصحة الأوليّة لتزويدها بالعقاقير الأساسيّة.

وقررت فرنسا دفع مساعدات ميزانيّتها السنويّة بمقدار 16 مليون يورو في إطار ميزانيّة 2020 إلى السلطة الفلسطينية.