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الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية من تركيا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:43 - 05 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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وصل، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات طبية من الحكومة التركية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، إلى مقر وزارة الصحة برام الله.

وتضمنت المساعدات 40 ألفا من مجموعات اختبار "كورونا"، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.

بدورها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن هذه المساعدات مهمة لمواجهة فيروس كورونا في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة، مبينة أن الوزارة استلمت الشحنة وستوزعها على المراكز الصحية بما فيها القطاع.

وثمنت الصحة دور تركيا، والاعتزاز بالعلاقة التي تربط بينها وبين فلسطين.

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