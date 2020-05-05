الداخلية بغزة: بدء استقبال 142 مواطنًا من العالقين في الأردن داخل القطاع

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال عشرات المواطنين العالقين من المملكة الهاشمية الأردنية، داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم :"إن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بدأت استقبال 142 مواطناً من العالقين العائدين من الأردن عبر حاجز بيت حانون إلى قطاع غزة".

وأضاف البزم في بيان له :أن الطواقم المختصة من وزارتي الداخلية والصحة تقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تمهيدًا لنقلهم لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، أمس، أن الحكومة ستقوم بنقل العائدين فور وصولهم القطاع إلى مراكز الحجر الصحي الموزعة في محافظات غزة، وذلك وفق الإجراءات والخطة المتعبة من قبل وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث إحصائية لها، عن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، وبلغ مجموع تلك الإصابات 366 إصابة، تعافى منهم 127 حالة، وتوفى من الفيروس مواطنين وهم من الضفة المحتلة.