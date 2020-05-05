"حماس" تؤكد عدم وجود تقدم في ملف تبادل الاسرى مع الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات تبادل الاسرى عبر الوسطاء مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت "حماس" في تصريح لها :"في ظل حالة الضخ الإعلامي التي يمارسها المستوى السياسي الصهيوني وإعلامه الموجه، نؤكد عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل".

وأضافت أن الاحتلال يريد التملص من استحقاقات المبادرة التي طرحها رئيس "حماس" يحيى السنوار ابريل الماضي.

وأوضحت "حماس"، أن الاحتلال يهدف من حملته التضليل على عائلات الأسرى الصهاينة، وللضغط على معنويات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم.

واهابت حركة "حماس" بالجميع عدم البناء على ما يورده الإعلام الصهيوني المبرمج، مشيرةً إلى أنه في حال حدوث أي جديد ستعلن المقاومة عن ذلك.

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت عن أسر أربعة جنود إسرائيليين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في عام 2014، فيما تضغط المقاومة على حكومة الاحتلال وعائلات الجنود الاسرى بالتوجه لإتمام صفقة تبادل أسرى على غرار "وفاء الأحرار".