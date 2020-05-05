الصين تصّف خطاب بومبيو بشأن "كورونا" بـ"الكذب"

وصفت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، اتهامات وزير خارجية أمريكيا مايك بومبيو بأن فيروس كورونا المستجد تم انتاجه في مختبر بمدينة ووهان بـ"الكذب"، و"لا أساس له من الصحة".

وجاء ذلك بعد خطاب بومبيو أمس، الذي اتهم بكين بأنها المسؤولة عن انتاج فيروس كورونا المستجد، ونشره في دول العالم، وهو ما تنفيه الأخيرة جملاً تفصيلاً.

واعتبرت الصين، تصريحات بومبيو وغيره من المسؤولين الأمريكيين ضد الصين، بأنه "تآمر شنيع". وفق صحيفة غلوبال تايمز.

وقالت بيكن في بيان لها :"إن الولايات المتحدة لا تمتلك دليل واحد، بان (كورونا) من انتاج مخبري في الصين".

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد حمّل الصين في وقت سابق، والمسؤولية الكاملة عن تفشي فيروس كورونا، وإخفاء معلومات حقيقية عن الفيروس، فيما نفته بكين بعد ذلك.

واجتاح فيروس كورونا منذُ ظهوره في ديسمبر الماضي، 193 بلدًا ومنطقة، وقد أودى بحياة 253.241 شخص، وما يزيد عن ثلاثة ملايين و30 الف إصابة حتى اليوم، بحسب إحصاءات الدولة المعلنة.