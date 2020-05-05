باراك يكشف عن مخطط لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى الأردن

كشف رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، أن (إسرائيل) كانت تخطط في حربها على لبنان عام 2000م، بنقل اللاجئين الفلسطينيين القانطين في لبنان إلى الأردن، مؤكدًا فشل المخطط لصعوبة تنفيذه.

وأوضح باراك، أن حكومته كانت تنوي استخدام ذرائع أن المقاومة الفلسطينية تحاول الانقضاض على اللبنانيين من الطائفة المسيحية، وبهذا المخطط يمكن للاحتلال أن يرتبط مع المسيحيين في العاصمة بيروت، ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال :"إن المخطط كان يفترض أن الشع الفلسطيني سيضطر للعودة إلى الأردن، وهناك يسقط الثوار الفلسطينيين الحكومة الأردنية".

وأضاف أن ذلك السيناريو خطط له (إسرائيل) لإقامة دولة فلسطينية في الأردن بدلاً من الأرض المحتلة 1967، لإيجاد حل النزاع.

وبخصوص عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أكد باراك، أن القوات الإسرائيلية امتنعت عن الانسحاب مبكرًا من جنوب لبنان وذلك للخوف السائد آنذاك عند القادة السياسية الإسرائيلية، من وقوع تطورات سلبية نتيجة الانسحاب.

"ولو بقيت (إسرائيل) في لبنان، لما تمكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ عملية "السور الواقي" في جنين2000 ونجاعة أسلوبها"، وفق باراك.

وفي عام 2000، انسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، بعد هزيمة مدوية لجيشه وفشل مخططاته في تركيع المقاومة الفلسطينية واللبنانية، التي صمدت عشرات السنين في التصّدي للعدوان.