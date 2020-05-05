روحاني: ايران تواجه مشكلات كبيرة في تأمين الغذاء و الدواء بسبب عقوبات امريكا

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء عن اسفه لتشديد العقوبات الامريكية الجائرة على طهران، و تداعياتها الاقتصادية القاسية.

و أشار روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الى إن بلاده باتت تواجه مشكلات كبيرة في تأمين المعدات الطبية والمواد الغذائية، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة كانت البادئة دوما في إثارة التوتر الإقليمي في الخليج، مضيفا أنها تعمل على إثارة التوتر منذ الأسابيع الماضية في العراق ومنطقة الخليج.

بدوره قال رئيس الوزراء الياباني، إن العقوبات الأمريكية على إيران في الظروف الحالية الصعبة ليست في الاتجاه الصحيح.

وبحث الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الياباني خلال المكالمة مكافحة كورونا والأمن الإقليمي، وأكدا الطرفان على ضرورة تعاون جميع دول العالم لمواجهة كورونا، كما شددا على أهمية تباد الخبرات في هذا المجال بين البلدين.