القدرة: انهينا الحجر الصحي لـ 1075مستضافاً في مراكز الحجر الصحي بغزة

أكد د.أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء أن وزارة الصحة انهت فترة الحجر الصحي لـ 1076 مستضاف في مراكز الحجر الصحي المختلفة منذ مطلع الاسبوع الجاري وفق البرتوكول الصحي المعتمد منهم 158 كادر طبي وشرطي وخدمات.

و أضاف القدرة خلال حديث له في الايجاز الصحفي اليومي أن المختبر المركزي اتم فحص 705 عينة مخبرية جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع.

و بحسب القدرة، فإن الوزارة تتابع صحياً 1092 مستضاف داخل 12 مركز صحي يقوم على رعايتهم 230 كادر طبي وشرطي وخدمات وتجري إجراءاتها الصحية لإنهاء الحجر الصحي لـلمئات منهم خلال الساعات القادمة.

كما بين أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة، كما تتابع الطواقم الطبية تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم وعملا بالاحوط وتتابع 3 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

و أهاب القدرة بكافة المواطنين الالتزام بقاعدة السلامة والوقاية (خليك بالبيت) والمحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد وتطهير الايدي عند الخروج للضرورة القصوى وتجنب الزحام والتجمعات.

و دعا كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى الالتزام التام بالمنازل وتجنب الأماكن العامة واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.

كما طالب القدرة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها المباشرة في تلبية نداء الاستغاثة التي اطلقته وزارة الصحة لتوفير الادوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة.

و وجه القدرة التهنئة لقابلات فلسطين، بمناسبة يوم القبالة العالمي، و الذي يصادف اليوم الخامس من مايو، مؤكداً بأن القابلات يعبرن بكل اقتدار عن مسؤولية اخلاقية ومهنية عالية لتحسين مستوى خدمات النساء والولادة وصون الجيل القادم.