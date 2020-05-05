إليك طريقة عمل صينية الدجاج بالخضروات المعروفة بأنها قليلة السعرات الحرارية

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضروات، حيث يلجًا الصائمون خلال شهر رمضان المبارك إلى تناول وجبات قليلة السعرات الحرارية، وذلك للحفاظ على رشاقة البدن طوال الشهر.

وتُعد وجبة صينية الدجاج بالخضروات من افضل الوجبات الرمضانية، التي يتناولها الصائمون للحفاظ على صحتهم ورشاقتهم، إذ تحتوي أكلة صينية الدجاج بالخضروات على نحو 200 سعر حراري للفرد.

موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" لا يزال يُقدم لكم أفضل الوجبات التي تمتاز بأنها قليلة السعرات الحرارية.

وفي هذا المقال، سنضع لكم طريقة عمل صينية الدجاج بالخضروات ومقاديرها ومكوناتها، تابع في المقال.

إليك مقادير صينية الدجاج بالخضروات :

ووضعنا لكم أهم مكونات ومقادير وجبة صينية الدجاج بالخضروات، وفيه يجب أن يُحضر:

٤ صدور دجاج مخلية.

مكعب زبدة.

رشة جوز الطيب.

٤ فصوص ثوم.

٢/١ كوب لبن خالي الدسم.

١ كوب زبادي.

/١ كيلو كوسة مقطعة شرائح.

٤/١ كيلو بطاطس مقطعة شرائح.

رشة ملح وفلفل أسود.

٢/١ ملعقة صغيرة بهارات إيطالية ( زعتر مجفف، ريحان مجفف).

إليك طريقة عمل صينية الدجاج بالخضروات:

ولقد قدمنا لكم طريقة عمل وجبة صينية الدجاج بالخضروات، وهي قليلة السعرات الحرارية التي تحافظ على رشاقة البدن والجسم.

وهذه طريقة عمل الوجبة :

احضر نصف مكعب الزبدة وضعه في طنجرة، رش الدجاج بالملح والفلفل وشوحيه.

بعد ذلك، أضف نصف كمية من الثوم إلى الدجاج المرشوش بالملح والفلفل، ثم اترك الفصوص صحيحة.

ثم احضر أخرى، اضع نصف مكعب الزبدة جديد، وأضف حبات بطاطس وكوسا في الطنجرة، ثم شوحها على نار هادئة.

وأثناء وضعها على النار، رش كمية من الملح والفلفل والبهارات الإيطالية، وأضف حبات من الثوم.

وفي الخطوة التي تليها، ارفع الدجاج قبل ان ينضج من على النار، وكذلك الخضروات.

ثم ضع الخضروات والدجاج في صينية الفرن بطريقة منظمة، وأضف بعض اللبن الزبادي عليها مع رشه جوز الطيب، وتراك الصينية في الفرن مدة 14دقيقة.

وآخر خطوة ضع الخضروات في طبق التقديم وفوقها الدجاج، ومن ثم صوص الزبادي مع نكهة الثوم، وبهذا قد حصلت على وجبلة صينية دجاج بالخضروات تحتوي على 200 سعر حراري للفرد.

فيديو لطريقة عمل صينية الدجاج بالخضروات :

وفيه تختلف بعض التحضيرات حسب رغبة الشخص بوضع المزيد من المكونات على الوجبة.