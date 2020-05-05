الشيخ خضر عدنان: اعتقالات الاحتلال تصاعدت بالضفة و القدس رغم جائحة كورونا

أدان القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء حملة الإعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال ضد ابناء شعبنا، مؤكداً بأن الاعتقالات تصاعدت رغم جائحة كورونا.

و أشار عدنان في تصريح له الى أن الإعتقالات في شهر رمضان هي مزيد تنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني، موجهاً التحية لأهلنا في العيسوية البطلة، وهم يتعرضون لأشرس حملات الإعتقالات والإعتداءات الهمجية وخاصة في أحياء عبيد/محمود/الضهرة/عليان/شارع المدارس/ ابو ريالة/درويش.

و اعتبر الشيخ عدنان إعتقال الإحتلال للأخ الحاج نهاد الزغير وعديد إخوتنا المقدسيين مدخل السجون لحظة الإفراج عنهم وإبعادهم عن القدس جريمة إحتلالية تستوجب مزيد احتضان وتكريم للمحررين المقدسيين يجعله يندم على هذا التنكيل.

و دعا الشيخ خضر عدنان المؤسسات الحقوقية العاملة بالضفة المحتلة وغزة لتسخير إمكانتها لمتابعة الاعتقالات في القدس المحتلة.