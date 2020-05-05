قوات الاحتلال تسلم إخطارًا لهدم منزل في جنين

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اخطارًا لهدم منزل فلسطيني في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال اخطرت بهدم منزل المواطن عميد بسام عمارنة في قرية ظهر العبد بمنطقة جنوب المدينة.

وذكرت أن منزل المواطن الذي تبلغ مساحته 220 مترًا، لا يزال قيد الانشاء، فيما تتحجج قوات الاحتلال بأن المنزل محاذي للجدار الفصل العنصري.

وقال رئيس المجلس القروي طارق عمارنة :"إن الاحتلال امهلت صاحب المنزل حتى يوم 20 ابريل، لهدم المنزل".

وأضاف عمارنة، أن قوات الاحتلال قامت بتصوير المنزل مع منازل أخرى في البلدة.

ولا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطبق سياسة الهدم والاعتقال والطرد على الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الضفة المحتلة، بهدف التضيق عليهم وسلب أراضيهم بالقوة.