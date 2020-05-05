ارتفاع إصابات فيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وأوضحت الصحة القطرية، أنها سجلت 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 17142، فيما تعافى منهم 1924 حالة حتى الآن.

مارس الماضي، أعلنت السلطات القطرية حالة الطوارئ القصوى، وقررت إلغاء التجمعات البشرية والرحلات الجوية وغيره، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي المقابل، أعلنت وازرة الصحة الكويتية، شفاء 85 مصابًا بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين في الدولة إلى 2032.

أما الامارات أعلنت أمس، عن وفاة 11 شخص بسبب كورونا، لرفع اجمالي الوفيات في الدولة إلى 137، فيما بلغ مجموع الإصابات إلى 14.730.

من جهته، ارتفعت حالات الوفيات في المملكة العربية السعودية إلى 191 حتى الآن، وإصابة نحو 28.656 شخصًا.