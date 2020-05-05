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وفاة مواطن فلسطيني في السعودية بسبب فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 14:10 - 05 مايو 2020
رجال يكافحون فيروس كورونا رجال يكافحون فيروس كورونا
جوال
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن فلسطيني بسبب فيروس كورونا المستجد في السعودية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن المواطن عبد الرحمن محمد عودة (64 عامًا) توفي بعد إصابته بالفيروس في مدينة جدة، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية هناك إلى 4 وفيات.

وبيّنت ان اعداد الإصابات من الجالية الفلسطينية في السعودية بلغت 13 إصابة.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 252,745 وفاة، وما يزيد عن 3 ملايين و30 ألف إصابة في 193 بلدًا ومنطقة.

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