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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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السعودية: تأهيل 5 آلاف مأذون للزواج "الالكتروني"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:01 - 05 مايو 2020
زواج زواج
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تنظم وزارة العدل السعودية غدا الأربعاء ورشة عمل عن بعد لمأذوني الزواج في المملكة، تستهدف 5 آلاف مأذون، لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الورشة إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة، لتوثيق الزواج إلكترونيا بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضحت الوزارة أن الهدف من عقد الزواج الإلكتروني توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وثائق الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يذكر أن وزارة العدل السعودية، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيا في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.

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