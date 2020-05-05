ارتفاع إصابات ووفيّات فيروس كورونا في إيران واسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابات ووفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرفع اجمالي اعداد الإصابات والوفيات في الدولة، منذُ ظهور أول إصابة في مارس الماضي.

وأوضحت الصحة الإيرانية، تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 99970 والوفيات إلى 6340، حتى الآن.

مارس الماضي، أعلنت طهران حالة الطوارئ القصوى في كافة انحاء البلاد، وقررت إلغاء الرحلات الجوية، للحد من وباء كورونا.

في المقابل، أعلنت السلطات الاسبانية، تسجل 185 حالة وفاة و 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع اجمالي اعداد الاصابات والوفيات خلال 24 ساعة الماضية.

وقبل أيام، عادت بعض الولايات في اسبانيا إلى الحياة تدريجيًا، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من قرار التراجع وإعادة فتح المدن، دون التوصل إلى لقاح جديد.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول وفيات كورونا حول العالم إلى 252.745، وأكثر من 3 ملايين و30 ألفًا حالة مصابة، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.