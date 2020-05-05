الليرة السورية تتراجع أمام الدولار

تأثرت الليرة السورية بالتراجع أمام الدولار خلال الأيام السابقة في السوق السوداء، وذلك بعد ظهور رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.

وقد تراجعت الليرة السورية بأكثر من أربعين ليرة أمام الدولار خلال يومين في السوق السوداء، لتسجل أمس، 1340 ليرة بسوقي الحريقة والمرجة في العاصمة دمشق.

كما زاد الطلب على الدولار والذهب الذي وصل سعر الغرام منه لنحو 60 ألف ليرة، حسب المصادر، التي أرجعت السبب إلى المخاوف من اتساع الصدام بين عائلتي الرئيس السوري بشار الأسد، وابن خاله رامي مخلوف، اللتين تسيطران عملياً على أهم مفاصل ومصادر الاقتصاد السوري.

ولدى مخلوف إمبراطورية أعمال متنوعة أبرزها الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط، وكان من الدائرة المقربة جدا من الأسد.

وقال مخلوف، في فيديو نشره أول من أمس، إن قوات الأمن تعتقل موظفين في شركاته المختلفة، واصفا الإجراء بأنه طريقة غير إنسانية من أجل زيادة الضغط عليه للتخلي عن إمبراطوريته الاستثمارية ودفع ضرائب ضخمة تقدر بملايين الدولارات.

وأضاف مخلوف إنه طُلب منه التنحي عن الشركات التي يديرها ومن بينها سيريتل وهي المشغل الأساسي في سوريا لخدمات الهاتف المحمول ومصدر رئيسي للعائدات للحكومة المتضررة من العقوبات المفروضة عليها.

ويرى المحلل الاقتصادي، علي الشامي، أن الوضع بسورية خطر للغاية، خاصة إن تطورت الخلافات.

ويكشف المحلل السوري أن القصة أبعد من مبالغ ضرائب وغرامات طلبتها أخيراً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمقدرة بـ233.8 مليار ليرة، فهذه المبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، وتتعلق فقط بشركتي الاتصالات سيرتيل و"ام تي إن".

وأضاف: إن تمت الملاحقة و"تقليب الدفاتر القديمة" فنحن أمام مبالغ طائلة سيتم الكشف عنها قريباً.

وحول أسباب تراجع سعر صرف الليرة بهذا الشكل الكبير، أكد الشامي أن بعض الأسباب السياسية هي التي أبقت الليرة على قيد التداول، فالسوريون موعودون بحل دولي والإبقاء على النظام إلى حين إنهاء الأزمة والحرب، ولكن بعد الخلافات الجديدة وانقسام الأوساط الاقتصادية وحتى الشارع بمدن الساحل السوري، بات الخوف من انهيار الليرة، بعد زوال العامل النفسي وما يسمى بالاستقرار الجزئي.

وأشار الشامي إلى أن جميع العوامل الاقتصادية مفقودة بسورية لمساندة الليرة، سواء إنتاج وتصدير وسياحة أو حتى احتياطي نقدي، ما يعني عدم وجود مانع أمام انهيار العملة.

مصدر رفيع من دمشق يؤكد لـ"العربي الجديد" أن ضرائب سيرتيل هي واجهة لمشاكل مالية كبيرة وعالقة بين الأسد ومخلوف، فأموال آل الأسد "أموال بشار الأسد وأخويه الميتين مجد وباسل" يديرهما محمد مخلوف، وجلّ ما نراه من أموال واستثمارات باسم رامي مخلوف، إنما هي لآل الأسد، وهنا تكمن المشكلة.

ويتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن محمد مخلوف وابنه حافظ المقيمان في روسيا، نقلوا الكثير من الأموال إلى موسكو، كما تم خلال فترة الثورة، نقل العديد من الاستثمارات والأموال إلى روسيا البيضاء والإمارات.

وحسب المصدر فإن الوضع صعب جداً وقابل للتطور، ما يقتضي تدخلاً دولياً، خاصة بعد اعتقال مديرين بشركة الاتصال سيرتيل (بشر مهنا وسهيل صهيون) ووضع اليد على بعض شركات وممتلكات مخلوف في المنطقة الحرة ومنطقتي الديماس ويعفور، وما يقال عن حملة اعتقالات ستطاول إيهاب ورامي مخلوف نفسيهما.

وأضاف المصدر: ربما هذا بالضبط ما خططت إليه روسيا لتضبط إيقاع سورية وتقلل من الهيمنة والمرجعيات، قبل الانتقال إلى خطوة الحل والتي على الأرجح ستكون من دون الأسد، شريطة ضمان حقوقها والعقود التي وقعتها مع النظام، سواء في مرفأ طرطوس أو عبر استثمارات النفط والغاز في البر والبحر.

وحذر سوريون أمس من انهيار الليرة والاقتصاد السوري، فكتب رئيس تيار بناء الدولة، لؤي حسين، على فيسبوك: إذا لم يتوقف الصراع بين رامي مخلوف وأجهزة السلطة، أي الرئيس الأسد، ولم تتم تسويته، فإن تبعاته ستكون خطيرة على معيشة الناس.

ويضيف حسين علينا ألا ننسى أن مخلوف ممسك بعدد لا بأس به من القطاعات الحيوية، وإذا استمر الصراع قد يدفع الليرة إلى هبوط كبير.

كما ألمح شريف شحادة، المقرب من الأسد، إلى أن العديد من المخاطر يمكن أن تنجم عن الصراع الدائر.

وأشار شحادة، إلى أن جبال الساحل كانت وستبقى برّاقة خضراء فلا تجعلوها عرضةً ومرتعاً للحرائق والحروب والدمار.

ومن جانبه، يقلل الاقتصادي، مسلم طالاس، من تداعيات خلافات الأسد مخلوف، بقوله: على الأرجح ستهوي الليرة، لكن الاقتصاد السوري لن ينهار كما يشاع، حتى وإن خرج منه واحد بحجم مخلوف، لأن الاقتصاد يدار بشكل مافيوي وممسوك أمنياً، كما أن أموال وممتلكات مخلوف الموظفة بسورية ستبقى داخل البلد.

وحول ما يقال إن حجم ثروة مخلوف توازي 60% من الاقتصاد السوري، يؤكد طالاس لـ"العربي الجديد": ربما 60% من القرار الاقتصادي بيده ويد أبيه، أو كان، أو ربما ما يملكه يوازي 60% من الناتج المحلي الإجمالي السوري الآن، ولكن الأكيد أنه لا يملك 60% من الاقتصاد، رغم أن لديه أكثر من 50 شركة، وهي من أكبر وأهم الشركات السورية.

وفي المقابل يرى، رئيس مجموعة "عمل اقتصاد سوريا"، أسامة قاضي، أن آثار الصراع الجديد يمكن أن تهوي بالاقتصاد السوري برمته، لأن مخلوف ظل برعاية القصر الجمهوري على مدى عشرين سنة الماضية، منفرا للرأسمال الوطني وممسكا بزمام مفاصل الاقتصاد وواجهة لمعظم النشاطات.

وأضاف: وهذا يعني أن تعطيل هذه الشبكة الأخطبوطية المسيطرة على ما تبقى من اقتصاد هش ينذر بارتفاع مستوى البطالة أكثر مما هي عليه، وهروب ما تبقى من رؤوس أموال وتسييل الأصول الثابتة للمحيطين بشبكته.

ويختم قاضي لـ"العربي الجديد" للأسف الخاسر الأكبر من هذه الحرب داخل العائلة الحاكمة، هو الشعب السوري الفقير وبنية الاقتصاد المتهالكة المرشحة للتهاوي والانهيار.

وفي الوقت الذي تراجع خلاله الناتج المحلي الإجمالي السوري من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 11 ملياراً العام الماضي، تذهب بعض التقديرات إلى أن ثروة خال الأسد وأولاده، تبلغ نحو 27 مليار دولار.