قيادي بحماس: اتصالات مصرية روسية لاتمام صفقة تبادل الاسرى ولاخطوات عملية بعد

أكد ماهر عبيد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الاثنين 4/5/2020 ، وجود اتصالات مصرية روسية بشأن اتمام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال "الاسرائيلي" الا انها اتصالات عادية ولم تصل إلى "مبادرة عملية" تحمل في ثناياها مضامين عمل.

وقال عبيد خلال تصريحات لصحيفة "فلسطين" ان مسؤولين مصريين تواصلوا مع حركة حماس بعد مبادرة قائدها في غزة يحيى السنوار لكن "ليس بيدهم أي شيء عملي"، في حين تحدثت روسيا ببعض المراسلات دون أن يكون لديهم تكليف من طرف إسرائيلي، فيما أكدت حماس عدم ممانعتها إن حصلوا على تكليف".

وبين ان حركة حماس قدمت مبادرة منذ أكثر من شهر على لسان السنوار تتعلق بجائحة "كورونا" وظروف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، لكن قيادة الاحتلال لا زالت مترددة ومنشغلة بمشاكلها الداخلية المتعلقة بتشكيل الحكومة المتعثرة.

ونفى عبيد تقديم أي خطوات عملية بخصوص صفقة التبادل سوى بعض التسريبات الإخبارية عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي مجرد خطاب إعلامي لم يتحول إلى إجراءات يمكن البناء عليها، مؤكدًا "نحن جاهزون ومستعدون ومصلحة الأسرى والأسيرات أن نكون متعجلين لكن الاحتلال بلا حكومة تستطيع اتخاذ القرار".

واعتبر ان ما يجري حالياً لم يجرِ عن أي إجراءات أو أي نوع من المبادرات العملية، ولا زال الحديث في إطار التخاطب الإعلامي.

وشدد على أن "حماس قدمت مبادرة محددة تستدعي تحرك الطرف الآخر، لكن المشكلة عدم وجود حكومة إسرائيلية تتخذ قرارًا، وإذا ما تشكلت واستطاع الاحتلال تجاوز الخلافات الداخلية قد تتحرك الحكومة الإسرائيلية في هذا الاتجاه".