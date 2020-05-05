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الحديث عن "المثلية الجنسية" يفتح النار مجدداُ على مسلسل "مخرج7"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:53 - 05 مايو 2020
مخرج 7 مخرج 7
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مازال مسلسل "مخرج 7" يواجه انتقادات حادة في السعودية وكافة الدول العربية، والتي كان آخرها بسبب طرحه قضية المثليين والشذوذ الجنسي، بعد أيام من طرحه فكرة التطبيع مع "إسرائيل".

وقد وجه مغردون سعوديون انتقادات حادة لمسلسل "مخرج 7" الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان السعودي ناصر القصبي.

"المثلية عار على البشرية" هاشتاغ دشنه السعوديون الذين رأوا أنها عملية مشابهة لما جرى نقاشه في الحلقة السابقة عن القضية الفلسطينية، والتطبيع، من أجل تمهيد فكرة قبول "هذه الانحرافات في المجتمع".

ومما جاء في الحلقة أن القصبي لعب دور الرافض للمثليين، في حين لعبت الممثلة السعودية أسيل عمران، دور المدافعة عنهم، وأنهم فئة موجودة في المجتمع، ويبنغي "تركهم في حالهم".

وقال الإعلامي السعودي عبد الله الفقير:

الصراحة احنا اللي ما عندنا وقت نضيعه بمتابعة السماجة ، ليس من حقك أن تغتال الشاشة بأفكار العاجز عن الإبداع

#مخرج7#مخرج_7 #قوس_قزح

إلى إين تريدون أن تصلوا بنا

خلف الحربي و #ناصر يعتقدون أنهم يطرحون مواضيع تهم المواطن البسيط .. كمية سذاجه و تهريج ممله "

و بحلقة اليوم وضع جميع العوائل في حرج شديد ؛ لم يحترم الشهر الفضيل و لم يراعي خصوصية المتابع السعودي"#ابو_صالح ?? pic.twitter.com/SDgTj5rbpM

لأنه من يتقدمون الصفوف حثالتنا.

 

 

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