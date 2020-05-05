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حملة لدعم شيخ الأزهر بعد مهاجمة عمرو أديب له

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:43 - 05 مايو 2020
شيخ الأزهر شيخ الأزهر
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رداً على مهاجمة الإعلامي عمرو أديب له، دشن عدد من النشطاء حملة تضامن كبيرة مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على مواقع التواصل في مصر.

الهاشتاغ #أدعم_شيخ_الأزهر احتل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر في مصر دعما له.

الهاشتاغ انتشر على خلفية تداول مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب يهاجم فيه شيخ الأزهر ويطالبه فيه بالاستقالة. وتبين لاحقا أن الفيديو قديم ويعود إلى عام 2015، حسب نشطاء.

وتفاعل عدد كبير من النشطاء مع الحملة، لدعم شيخ الأزهر.

وقد انتقد شيخ الأزهر في كانون الثاني/ يناير الماضي، تصريحات رئيس جامعة القاهرة عن تجديد الفكر الإسلامي قائلا: "كنت أود أن تكون كلمته في موضوع دقيق مثل التجديد أن تكون معدة سابقا ومدروسة، وليس نتيجة تداعي الأفكار والخواطر".

وأضاف: "قلت كرئيس للجامعة إن التجديد هو مثل أن تُجدد منزل والدك دون أن تسكن فيه، هذا ليس تجديدا، هذا إهمال وترك وإعلان الفُرقة لبيت الوالد"، موضحا أن "التجديد في بيت الوالد يكون في بيته، ولكن يجب إعادته مرة أخرى بما يناسب أنماط العصر".

 

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